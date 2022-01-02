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В Україні виявили майже 20 тонн заражених мандаринів: подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Живі личинки могли потрапити на стіл до українців Новина оновлена 02 січня 2022, 08:27
Живі личинки могли потрапити на стіл до українців

У тоннах плодів знайшли живі личинки середземноморської плодової мухи

З Туреччини, де нещодавно знайшли бездиханне тіло українського моряка, в Україну везли потенційно небезпечний вантаж — велику партію мандаринів із неприємним сюрпризом усередині.

Як розповіли у Головному управлінні Держспоживслужби у Чернівецькій області, фуру з 19,8 тоннами фруктів, які мали потрапити на український ринок, зупинили на митниці. Під час перевірки виявилося, що мандарини заражені середземноморською плодовою мухою: під шкіркою знайшли личинок у живому стані.

Зазначимо, що цей вид комах є небезпечним шкідником, а також об’єктом карантину, оскільки личинки легко розводяться у плодах. Крім мандаринів, личинки можуть бути в апельсинах, бананах, гранатах, лимонах, грейпфруті, хурмі, персику та багатьох інших фруктах, а також овочах та ягодах.

В результаті мандарини з личинками відправили назад до Туреччини, де мають утилізувати.

Нагадаємо, що у Таврійську Каховського району Херсонської області вкрали вантажівку з мандаринами. Причому постраждав як сам магазин, так і учасники події.

Теги:
#Туреччина #Митниця #Мандарини #Мухи
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