В Україні виявили майже 20 тонн заражених мандаринів: подробиці
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У тоннах плодів знайшли живі личинки середземноморської плодової мухи
З Туреччини, де нещодавно знайшли бездиханне тіло українського моряка, в Україну везли потенційно небезпечний вантаж — велику партію мандаринів із неприємним сюрпризом усередині.
Як розповіли у Головному управлінні Держспоживслужби у Чернівецькій області, фуру з 19,8 тоннами фруктів, які мали потрапити на український ринок, зупинили на митниці. Під час перевірки виявилося, що мандарини заражені середземноморською плодовою мухою: під шкіркою знайшли личинок у живому стані.
Зазначимо, що цей вид комах є небезпечним шкідником, а також об’єктом карантину, оскільки личинки легко розводяться у плодах. Крім мандаринів, личинки можуть бути в апельсинах, бананах, гранатах, лимонах, грейпфруті, хурмі, персику та багатьох інших фруктах, а також овочах та ягодах.
В результаті мандарини з личинками відправили назад до Туреччини, де мають утилізувати.
Нагадаємо, що у Таврійську Каховського району Херсонської області вкрали вантажівку з мандаринами. Причому постраждав як сам магазин, так і учасники події.
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