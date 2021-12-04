Український моряк загинув на кораблі в Чорному морі: як тіло потрапило до Туреччини

Померлий протягом трьох днів перебував в одній зі звичайних корабельних кают

В акваторії Чорного моря сталася трагедія — на борту одного з вантажних балкерів помер український моряк. Тіло чоловіка, незважаючи на близькість до Одеського порту, забрали на територію Туреччини.

Подробиці повідомляє "Українська служба інформації", посилаючись на морського юриста Миколу Гольбіна.

Відомо, що інцидент трапився на борту корабля Thor, який перебував на рейді (стоянці) в Одеському порту. Маючи всі можливості передати загиблого для подальшого поховання, тіло чоловіка залишили в сидячому положенні в одній із кают.

Після цього балкер вирушив виконувати звичний рейс до Стамбула, щоб доставити вантаж.

Микола Гольбін акцентує увагу на тому, що загиблого навіть не спромоглися перемістити в морозильну камеру.

"У якому стані моряка доправлять до родичів, я думаю, не варто пояснювати", — нарікає юрист.

За його словами, тіло пообіцяли переправити в Україну літаком. Процес планували здійснити ще у п’ятницю, 3 грудня, однак через непередбачені обставини його було перенесено на ранок суботи. Незважаючи на тимчасову відсутність зв’язку з Thor, Гольбін сподівається, що тіло моряка вже перебуває на шляху до України.

Зазначимо, що покійний був уродженцем Одеської області. Судно, на якому він служив, ходить під прапором Маршаллових островів. Кінцевим власником є компанія Primerose Shipping Co. Ltd із Греції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі загинув українець одразу після того, як його заарештували місцеві поліцейські. Відомо, що перед зустріччю із правоохоронцями наш співвітчизник виявляв агресію до перехожих.