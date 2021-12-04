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Українець помер у Польщі одразу після затримання поліцією: деталі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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До приїзду поліції з українцем намагалися розібратися місцеві жителі Новина оновлена 04 грудня 2021, 17:28
До приїзду поліції з українцем намагалися розібратися місцеві жителі

Перед смертю чоловік хуліганив на вулиці

У польському місті Скерневіце з незрозумілої причини загинув 38-річний громадянин України. Це сталося одразу після його затримання місцевими поліцейськими.

Подробиці повідомляє видання Wirtualna Polska.

Інцидент трапився у п’ятницю, 3 грудня. Очевидці стверджують, що українець перед смертю поводився дуже агресивно і кидався з палицею на перехожих. Одна з жінок, які спокійно чекали на свій автобус, навіть отримала кілька ударів від нього.

Звичайно, через дії порушника поляки викликали поліцію. Втім, до її приїзду кілька людей змогли схопити українця та знерухомити його.

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони надягли на хулігана кайданки та спробували відвезти його до відділку, щоб встановити всі причини інциденту.

Проте за кілька хвилин після затримання 38-річний українець з невідомих причин почав задихатися і знепритомнів. Врятувати його не вдалося, навіть незважаючи на реанімаційні дії, які йому надавалися протягом години.

За інформацією поліцейського управління Лодзинського воєводства, тіло українського громадянина буде відправлене на експертизу. Підозрюється, що чоловік міг перебувати під дією заборонених речовин, які нібито і спричинили його смерть. Ім’я покійного не повідомлялося.

Поліцейські стверджують, що грубої сили до затриманого не застосовували. Це ніби як підтверджується і показами опитаних свідків.

Нагадаємо, що на початку листопада "Телеграф" повідомляв про смерть нашого співвітчизника на території Чехії. Чоловік отримав удар від охоронця одного з клубів Праги, внаслідок чого місяць пробув у комі, але так і не прийшов до тями.

Теги:
#Польща #Поліція #Смерть #Українець
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