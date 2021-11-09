Місяць не приходив до тями: у Чехії помер українець, побитий місцевим охоронцем

Чоловік помер ще 5 листопада.

У Чехії, у празькій лікарні помер Павло Ратов — український будівельник, якого вдарив охоронець "дорослого" клубу.

Про це пише Zaxid.net.

Мешканцю Стрия було 42, про смерть розповіла його дружина Світлана. "У душі моїй ти назавжди ", — написала жінка, яка зараз займається транспортуванням тіла чоловіка.

Павло та Світлана Ратови

Чоловік помер після місяця у лікарні. Він потрапив туди після удару охоронця нічного клубу для дорослих Goldfingers. Дружина розповіла, що загиблий Павло зі співробітниками гуляв Прагою, чоловіки вирішили зайти в клуб. Зазначимо, що вхід туди безкоштовний, але, щоб залишитися, необхідно придбати напій. Чоловіки вирішили, що ціни в клубі для них високі та вийшли. На них агресивно відреагував охоронець.

Павло Ратов

Як повідомляє видання у нього націоналістичні погляди, і раніше він потрапляв на радар правоохоронців. Дружина розповіла, що він називав українців — "свинями" і штовхав їх. Він так ударив Павла по голові, що він упав — чоловік отримав травму черепа та мозку. У свідомість чоловік так і не прийшов.

Попри відео із камер спостереження, яке показує всю ситуацію, поліція Праги не заарештувала охоронця. Світлана також розповіла, що у консульстві їй не допомагали з перевезенням тіла чоловіка додому.

Раніше "Телеграф" писав, що у витверезнику в Польщі катували українця. Він помер — розпочато розслідування. У країні пройшли кілька акцій протесту через насильство поліції стосовно заробітчан. Українське посольство взяло на контроль розслідування. Чи буде вивчено ситуацію в Чехії не повідомляється.