Месяц не приходил в сознание: в Чехии умер украинец, избитый местным охранником

Мужчина скончался еще 5 ноября.

В Чехии, в пражской больнице скончался Павел Ратов — украинский строитель, которого ударил охранник "взрослого" клуба.

Об этом пишет Zaxid.net.

Жителю Стрия было 42, о смерти рассказала его супруга — Светлана. "В душе моей ты навсегда", — написала женщина, которая сейчас занимается транспортировкой тела супруга.

Павел и Светлана Ратовы

Мужчина умер после месяца в больнице. Он туда попал после удара охранника ночного клуба для взрослых Goldfingers. Жена рассказала, что погибший Павел с сотрудниками гулял по Праге, мужчины решили зайти в клуб. Отметим, что вход туда бесплатный, но чтобы остаться, необходимо приобрести напиток. Мужчины решили, что цены в клубе для них высоки и вышли. На них агрессивно отреагировал охранник.

Павел Ратов

Как сообщает издание у него националистические взгляды и ранее он попадал на радар правоохранителей. Жена рассказала, что он называл украинцев — "свиньями" и толкал их. Он так ударил Павла по голове, что он упал — мужчина получил травму черепа и мозга. В сознание мужчина так и не пришел.

Несмотря на видео с камер наблюдения, которое показывает всю ситуацию, полиция Праги не арестовала охранника. Светлана также рассказала, что в консульстве ей не помогали с перевозом тела мужа домой.

Ранее "Телеграф" писал, что в вытрезвителе в Польше пытали украинца. Он умер — начато расследование. В стране прошли несколько акций протеста из-за насилия полиции по отношению к заробитчанам. Украинское посольство взяло на контроль расследование. Будет ли изучена ситуация в Чехии не сообщается.