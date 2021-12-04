Укр

Украинец скончался в Польше сразу после задержания полицией: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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До приезда полиции с украинцем пытались разобраться местные жители Новость обновлена 04 декабря 2021, 17:28
До приезда полиции с украинцем пытались разобраться местные жители

Перед смертью мужчина хулиганил на улице

В польском городе Скерневице по необъяснимой причине погиб 38-летний гражданин Украины. Это произошло сразу после его задержания местными полицейскими.

Подробности сообщает издание Wirtualna Polska.

Инцидент случился в пятницу, 3 декабря. Очевидцы утверждают, что украинец перед смертью вел себя очень агрессивно и бросался с палкой на прохожих. Одна из женщин, спокойно ждавших свой автобус, даже получила несколько ударов от него.

Разумеется, из-за действий нарушителя поляки вызвали полицию. Впрочем, до ее приезда несколько человек смогли схватить украинца и обездвижить его.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они надели на мужчину наручники и попытались увезти его в участок для того, чтобы установить все причины инцидента. 

Однако в течении нескольких минут после задержания 38-летний украинец по неизвестным причинам начал задыхаться и потерял сознание. Спасти его не удалось, несмотря на реанимационные действия, которые ему оказывались в течении часа.

По информации полицейского управления Лодзинского воеводства, тело украинского гражданина будет отправлено на экспертизу. Подозревается, что мужчина мог пребывать под действием запрещенных веществ, что якобы и повлекло его смерть. Имя покойного не сообщалось.

Полицейские утверждают, что грубой силы к задержанному не применяли. Это якобы подтверждается и показателями опрошенных свидетелей.

Напомним, что в начале ноября "Телеграф" сообщал о смерти нашего соотечественника на территории Чехии. Мужчина получил удар от охранника одного из клубов Праги, в результате чего месяц пробыл в коме, но так и не очнулся.

Теги:
#Польша #Полиция #Смерть #Украинец
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