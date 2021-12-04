Украинец скончался в Польше сразу после задержания полицией: детали
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Перед смертью мужчина хулиганил на улице
В польском городе Скерневице по необъяснимой причине погиб 38-летний гражданин Украины. Это произошло сразу после его задержания местными полицейскими.
Подробности сообщает издание Wirtualna Polska.
Инцидент случился в пятницу, 3 декабря. Очевидцы утверждают, что украинец перед смертью вел себя очень агрессивно и бросался с палкой на прохожих. Одна из женщин, спокойно ждавших свой автобус, даже получила несколько ударов от него.
Разумеется, из-за действий нарушителя поляки вызвали полицию. Впрочем, до ее приезда несколько человек смогли схватить украинца и обездвижить его.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они надели на мужчину наручники и попытались увезти его в участок для того, чтобы установить все причины инцидента.
Однако в течении нескольких минут после задержания 38-летний украинец по неизвестным причинам начал задыхаться и потерял сознание. Спасти его не удалось, несмотря на реанимационные действия, которые ему оказывались в течении часа.
По информации полицейского управления Лодзинского воеводства, тело украинского гражданина будет отправлено на экспертизу. Подозревается, что мужчина мог пребывать под действием запрещенных веществ, что якобы и повлекло его смерть. Имя покойного не сообщалось.
Полицейские утверждают, что грубой силы к задержанному не применяли. Это якобы подтверждается и показателями опрошенных свидетелей.
Напомним, что в начале ноября "Телеграф" сообщал о смерти нашего соотечественника на территории Чехии. Мужчина получил удар от охранника одного из клубов Праги, в результате чего месяц пробыл в коме, но так и не очнулся.
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