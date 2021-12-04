Украинский моряк погиб на корабле в Черном море: как тело попало в Турцию

Умерший в течении трех дней находился в одной из обычных корабельных кают

В акватории Черного моря произошла трагедия — на борту одного из грузовых балкеров скончался украинский моряк. Тело мужчины, несмотря на близость к Одесскому порту, увезли на территорию Турции.

Подробности сообщает "Украинская служба информации", ссылаясь на морского юриста Николая Гольбина.

Известно, что инцидент случился на борту корабля Thor, который находился на рейде (стоянке) в Одесском порту. Имея все возможности передать погибшего для подальшего погребения, тело мужчины оставили в сидячем положении в одной из кают.

После этого балкер отправился выполнять свой привычный путь к Стамбулу, чтобы доставить груз.

Николай Гольбин акцентирует внимание на том, что погибшего даже не удосужились переместить в морозильную камеру.

"В каком состоянии моряка доставят к родственникам, я думаю, не стоит объяснять", — сетует юрист.

По его словам, тело обещали переправить в Украину с помощью самолета. Процесс планировали осуществить еще в пятницу, 3 декабря, однако из-за непредвиденных обстоятельств он был перенесен на утро субботы. Несмотря на временное отсутствие связи с Thor, Гольбин надеется, что тело моряка уже находится на пути в Украину.

Отметим, что покойный был уроженцем Одесской области. Судно, на котором он нес службу, ходит под флагом Маршалловых островов. Конечным же владельцем является компания Primerose Shipping Co. Ltd из Греции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше погиб украинец сразу после того, как его арестовали местные полицейские. Известно, что перед встречей с правоохранителями наш соотечественник проявлял агрессию к прохожим.