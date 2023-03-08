Вбивця печінки: в Україну з Європи завезли небезпечний продукт

Продукт у країну завезли з Латвії

Після смертельно небезпечного рису в Україну завезли ще один продукт, вживання якого може негативно позначитися на здоров’ї людини. Йдеться про мікс заморожених морепродуктів, який у країну потрапив з Латвії.

Інформація про це з’явилась на сайті Держпродспоживслужби України. У продукті виявили перевищення рівня небезпечного канцерогену кадмію. Відповідне повідомлення було отримано за допомогою системи швидкого оповіщення харчових продуктів і кормів.

Виробником цього продукту є китайська компанія Zejiang Zhoufu Food Co. LTD. Він був експортований до України з Латвії. Відправник — UAB "Plunges kooperatine prekyba".

Чим небезпечний кадмій

Кадмій є небезпечним канцерогеном. При попаданні в організм він завдає шкоди нервовій, дихальній та травній системам. У разі потрапляння великої кількості речовини в організм людини може розвинутися анемія, гіпертонія і навіть ураження печінки.

Також це призводить до порушення мінералізації кісток, що супроводжуються деформаціями та переломами. Розчинні сполуки кадмію після всмоктування у кров порушують фосфорно-кальцієвий обмін.

При надмірному надходженні кадмію в шлунково-кишкового тракту відбувається інтоксикація. У людини розвивається нудота, блювання, слинотеча, спастичний біль у животі, діарея.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до України з Бразилії завезли смертельно небезпечні горіхи. В них виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів. Вживання цього продукту може призвести до раку печінки.