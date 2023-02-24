Нова отрута: в Україну завезли смертельно небезпечний рис

Продукт було завезено з Італії

В Україну вкотре завезли небезпечний продукт. Цього разу йдеться про рис для різотто, в якому виявлено перевищення допустимого рівня кадмію — канцерогенної речовини, яка є небезпечною для здоров’я людини.

Про це повідомили на сторінці Рівненського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Рівненській області у Facebook.

Перевищення допустимого рівня кадмію в рисі було виявлено за допомогою системи швидкого оповіщення харчових продуктів і кормів 17 лютого. Зазначається, що цей продукт було завезено до України з Італії.

Експортер із Італії: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z oo, Poland). Одержувач в Україні: ТОВ "БЮРО ВІН", вул. Мечнікова, 9, м. Київ.

Цей товар було знято з обігу. У Держпродспоживслужбі звернулися до операторів ринку із попередженням про необхідність вилучення небезпечного продукту з обігу у термін не більше двох робочих днів. У разі виявлення даної продукції у продажу необхідно звертатися до Рівненського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Рівненській області.

Чим небезпечний кадмій

Цей елемент та його сполуки надзвичайно токсичні навіть у незначних концентраціях. При попаданні в організм людини кадмій завдає шкоди нервовій, дихальній і травній системам. Надмірне надходження цієї речовини в організм може призвести до анемії, розвитку гіпертонії, ураження печінки.

Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі повідомляли, що в Україну було завезено французький сир Гаперон, у якому виявили небезпечну бактерію Listeria monocytogenes. "Бізнес Телеграф" поспілкувався з директором компанії, яка завезла сир на територію нашої країни та з’ясувала деякі цікаві деталі.