Новая отрава: в Украину завезли смертельно опасный рис

Продукт был завезен из Италии

В Украину в очередной раз завезли опасный продукт. На сей раз речь идет о рисе для ризотто, в котором обнаружено превышение допустимого уровня кадмия — канцерогенного вещества, являющегося опасным для здоровья человека.

Об этом сообщили на странице Ровенского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Ровенской области в Facebook.

Превышение допустимого уровня кадмия в рисе было выявлено с помощью системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам 17 февраля. Отмечается, что данный продукт был завезен в Украину из Италии.

Экспортер из Италии: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland). Получатель в Украине: ООО "БЮРО ВИН", ул. Мечникова, 9, г. Киев.

Данный товар был снят с обращения. В Госпродпотребслужбе обратились к операторам рынка с предупреждением о необходимости изъятия опасного продукта из оборота в срок не более двух рабочих дней. В случае обнаружения данной продукции в продаже необходимо обращаться в Ровенское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Чем опасен кадмий

Этот элемент и его соединения чрезвычайно токсичны даже в незначительных концентрациях. При попадании в человеческий организм кадмий наносит вред нервной, дыхательной и пищеварительной системам. Избыточное поступление этого вещества в организм может привести к анемии, развитию гипертонии, поражению печени.

Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе сообщали, что в Украину был завезен французский сыр Гаперон, в котором обнаружили опасную бактерию Listeria monocytogenes. "Бизнес Телеграф" пообщался с директором компании, которая завезла сыр на территорию нашей страны и выяснил некоторые интересные детали.