Модифікований хаос: Уряд втратив контроль над обігом ГМО в Україні

За хабарі аграрних компаній урядові чиновники удають, що не помічають грандіозних масштабів порушення заборони на ввезення та вирощування генетично модифікованих зернових культур. Спробу легалізації тіньового обігу ГМО українцям намагаються подати як… євроінтеграцію.

Заборона на торгівлю та вирощування генетично модифікованих зернових в Україні остаточно перетворилась на фікцію. 50-70% сої, а також 10-12% ріпаку після перевірки експортних поставок з нашої країни виявляються такими, що мають ГМО. Це дані офіційного звіту USDA — міністерства сільського господарства США. На цю інформацію орієнтується весь світ, крім Уряду України. Він продовжує брехати українцям, що законодавча заборона на ГМО реально діє.

Якщо експортні поставки за кордон ретельно перевіряються, то наявність генетично модифікованих організмів у товарах на полицях супермаркетів всередині України — велика загадка. Як і цифра хабарів, яку платять за це компанії однієї з найбагатших галузей української економіки. Формально наявність ГМО у тому, що пропонується в магазинах, має перевіряти Державна служба з питань захисту споживачів. Але насправді це відомство є лише однією з ланок кругової поруки мовчання про реальний стан справ, яка включає Мінагрополітики і державні контрольні органи, великі аграрні компанії та дрібних фермерів. Що ми їмо, ніхто не знає, бо так декому вигідно. Соєва та ріпакова олія, шоколад, печиво, вафлі, крупи, цукровий буряк, мило — ці товари в Україні через неефективність державного контролю мають особливо високу ймовірність вмісту ГМО.

Брехня як ГМО-стандарт

Попри заборону, посівний матеріал з вмістом ГМО пропонується в Україні абсолютно відкрито. Оголошеннями про це рясніє інтернет, а на сайті OLX під них діє цілий розділ. Ми зв’язались з авторами оголошення про продаж насіння генетично модифікованої сої, розміщеного від імені фірми "Кернел Глобал Холдинг", зареєстрованої в Одесі на вулиці Великій Арнаутській:

Алло, продаєте насіння кукурудзи?

Так.

Це ГМО-кукурудза?

Так.

А це посадковий матеріал?

Так.

Хіба в Україні можна ГМО-кукурудзу продавати?

Так. У нас інвестор продає сою та ріпак.

Хіба це дозволено?

Це не заборонено.

Попри формальну заборону ГМО-насіння як посадковий матеріал в Україні продається відкрито.

Ця телефонна розмова "Бізнес Телеграфа" з дилером дуже схожа на спробу придбати якісь заборонені наркотики. Їхній статус з ГМО-зерновими абсолютно однаковий — повна законодавча заборона на обіг та виробництво. Але суттєву різницю створює Мінагрополітики, яке наразі веде дискусію не про боротьбу з незаконним чорним ринком, а про "впорядкування вирощування ГМО-культур в Україні". Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на круглому столі у Верховній Раді минулого тижня вирішив не зважати на Кримінальний кодекс і спокійно порозмірковував про обіг заборонених речовин: "Що стосується вирощування генетично модифікованої кукурудзи, позиція Мінагрополітики — не дозволяти її вирощування та будь-який обіг на території України. Що стосується цукрового буряку і ріпаку — в Україні за інформацією учасників ринку все ж таки є досвід культивування цих генетично модифікованих культур — наша пропозиція: відтермінувати заборону їх вирощування мінімум на 8 років".

Коли перший замміністра сказав "відтермінувати", він не обмовився. Говорячи про поточний стан обігу ГМО-зернових в Україні, урядовець використовує, скажімо так, реальну оцінку, а не законну. При вступі до Європейського Союзу український Уряд має намір попросити у ЄС про 8 років перехідного періоду від того безладу, який спостерігається зараз, до дотримання законних обмежень. Про дотримання чинної заборони на обіг ГМО і загрозу нелегального ринку модифікованих рослин для здоров'я українців, схоже, взагалі не йдеться.

Більшість посівів сої в Україні - з ГМО, хоча це незаконно.

Уряд за легалайз

У грудні 2022 року Верховна Рада прийняла у першому читанні ініційований Кабміном законопроєкт, який фактично знімає заборону на обіг та вирощування ГМО-зернових в Україні. Уряд своє рішення пояснює просто: треба гармонізувати українське законодавство з директивами Європейського Союзу. На рівні Єврокомісії дійсно немає ні повного дозволу, ні прямої заборони на вирощування ГМО-культур. Передбачено лише дуже довгу процедуру перевірок та дозволів щодо безпечності сорту, а головне — щодо відсутності ризику перенесення "модифікованого" пилку на поля, де ГМО немає. Водночас національне законодавство більшості країн ЄС взагалі забороняє вирощування ГМО-культур. Дозволяється лише імпорт зареєстрованих сортів для виробництва біопального чи корму тварин. Таке обмеження, зокрема, діє й у найбільших країнах ЄС — Німеччині та Франції.

Відтак, посилання Уряду на нібито необхідність виконати вимогу Єврокомісії — ще одна фікція. Скоріше, навпаки, у єврочиновників виникне чимало запитань щодо нових механізмів регулювання обігу ГМО після їх легалізації на нашому ринку. "Законопроєкт, який розглядається в парламенті України щодо обігу ГМО може стати перешкодою для швидкого вступу України до ЄС" — прогнозує виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко. На його думку, реальна мета урядової ініціативи — легалізація вже наявних полів з ГМО-посівами, які належать багатим та впливовим агрокомпаніям. "Ті, хто просуває цей законопроєкт в такому вигляді, замість гармонізації законодавства з ЄС, хочуть легалізувати вирощування ГМО-рослин, зокрема зернових та олійних культур, позбувшись жорсткого регулювання, щоб не бути поза законом" — вважає Іващенко.

Про вміст ГМО в українських сої та ріпаку наші громадяни дізнаються зі звітів іноземних держав. Уряд України робить вигляд, що нелегального обігу ГМО не існує.

Зерновий експорт під загрозою

Ну а поки Уряд замість припинення цинічного порушення закону намагається його легалізувати, в Україні продовжується безлад з ввезенням та безконтрольною сівбою ГМО-насіння. Говорити з українськими аграріями про шляхи потрапляння ГМО в нашу країну — як дізнаватись пароль у шпигуна. Але інших джерел реальної інформації немає.

"Питання, як потрапляє ГМ-насіння в Україну залишається відкритим. Адже найчастіше — це контрабанда, - розповідають Бізнес Телеграфу у "Насіннєвій асоціації України". – Нелегальне ввезення ГМО-насіння в Україну здійснюється через низький рівень контролю на кордонах, використання фіктивних документів, непрозорість в ланцюжку постачання та ігнорування фактів порушення законодавства. Наприклад, у соціальних мережах, як от у Facebook, можна знайти оголошення з продажу ГМО-сої чи ріпаку".

Втрата Урядом контролю над поширенням ГМО-насіння в Україні несе пряму загрозу для подальшого експорту зернових. Поки що лише USDA активно моніторить та фіксує зростання кількості випадків виявлення вантажів з ГМО з нашої держави. Якщо ж Верховна Рада зніме повну заборону, всьому світу стане зрозуміла реальна картина на внутрішньому нашої країни. "Сьогодні перейти на ГМО повністю, це фактично втратити преміальні ринки, — вважає заступник голови об’єднання "Всеукраїнська аграрна рада" Денис Марчук. – Українська кукурудза без ГМО має великий попит в Китаї. А коли вона стане генно модифікованою, ми не зможемо продавати її в такій кількості – до 5 млн тонн".

Іронія хаосу з обігом ГМО в Україні в тому, що до втрати експортних ринків зернових, зокрема і ринку Євросоюзу, майже напевне призведе як збереження нинішнього незаконного стану справ, так і його легалізація. Зберегти статус потужного експортера та імідж екологічно чистого агровиробника наша держава зможе лише якщо Уряд нарешті встановить контроль над ситуацією. Але для цього чиновникам слід змусити великі впливові агрокомпанії дотримуватись закону, а не виконувати їхні забаганки за хабарі.

До речі, раніше "Телеграф" писав про систему спеціального маркування імпортних продуктів харчування. Цифра "8" на початку коду позначає плоди, вирощені із застосуванням технологій ГМО: з генно-модифікованого насіння або з саджанців зі зміненим набором генів.