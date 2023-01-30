Як обрати безпечні та смачні банани: зробити правильний вибір допоможуть наклейки
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Спеціальне маркування допоможе зрозуміти, на якому саме фрукті краще зупинити вибір, а який — обходити десятою дорогою
Найімовірніше, ви не раз помічали невеличкі кольорові наклейки на бананах. Однак навряд чи ви знаєте, що вони означають. Виявляється, вибрати якісні банани так само просто, як і підібрати хороший чай, бо достатньо лише глянути на етикетку.
На цих наклейках великими літерами вказана країна походження популярного фрукта, а також інша корисна інформація, на яку мало хто зважає. Що ж означають цифри, зазначені на маркуванні, та як вибрати банани без хімікатів, розповідає Ukr.Media.
Згідно з чинним митним законодавством, інформаційні стікери обов'язково мають наноситися на всю сільськогосподарську продукцію, ввезену з-за кордону. Відповідні наклейки модна зустріти не тільки на бананах, а й на мандаринах, апельсинах, ананасах та інших фруктах. Якщо йдеться про великі плоди, то стікери клеять на кожен, а якщо про дрібні — то на один чи декілька плодів в упаковці. Якщо ж говорити про зовсім маленькі плоди на кшталт винограду, то допускається навіть нанесення позначки на коробку, але тоді з нею покупець уже не має можливості ознайомитись.
Інформація на наклейках, що наносяться на банани, ідентична тій, що вказують на стікерах інших фруктів і овочів. Цифри говорять про якість плодів: окрім країни походження на наклейці зазначений 4- або 5-значний код. Важливо звертати увагу на кількість цифр і першу з них.
- Чотири і п'ять цифр. У цьому разі виробник повідомляє, що продукція була вирощена в умовах сільського виробництва — це підприємства, що спеціалізується на рослинництві.
- Цифри "3" і "4" на початку коду. Використовуються для ідентифікації продукції, вирощеної з використанням технологій стимулювання рослинництва. Це означає, що виробник застосовував добрива і пестициди, однак їх не перевищує норми.
- Цифра "9" на початку коду. Так маркується продукція, вирощена в умовах екологічно чистого, органічного рослинництва. При вирощуванні таких бананів не використовувалися нітрати та пестициди, не застосовувалися ніякі техніки прискорення дозрівання. Для покупця такі фрукти найкращі, бо не містять небезпечних речовин.
- Цифра "8" на початку коду. А так позначають плоди, вирощені із застосуванням технологій ГМО: з генно-модифікованого насіння або з саджанців зі зміненим набором генів.
Тож, радимо уважно розглядати стікери перед тим, як купуєте банани. Так ви точно знатимете, що будете їсти і зможете ще раз подумати, наприклад, чи варто давати саме ці фрукти дітям.
Втім, пам’ятайте також, що дані, зазначені виробником, дають покупцеві лише первинні відомості про те, в яких умовах і з якого матеріалу були вирощені фрукти. Відмовлятися від покупки бананів у разі, якщо на початку маркування ви помітили цифру 3 або 4 буде помилкою, оскільки на сучасному рівні штучна стимуляція росту стала неодмінною умовою землеробства. А нітрати, якими удобрюють рослини, мають властивість накопичуватися в шкірці плодів. З бананів шкірку зчищають завжди, тому принципової різниці між "трійкою" і "дев'яткою" немає.
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