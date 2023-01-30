Як обрати безпечні та смачні банани: зробити правильний вибір допоможуть наклейки

Спеціальне маркування допоможе зрозуміти, на якому саме фрукті краще зупинити вибір, а який — обходити десятою дорогою

Найімовірніше, ви не раз помічали невеличкі кольорові наклейки на бананах. Однак навряд чи ви знаєте, що вони означають. Виявляється, вибрати якісні банани так само просто, як і підібрати хороший чай, бо достатньо лише глянути на етикетку.

На цих наклейках великими літерами вказана країна походження популярного фрукта, а також інша корисна інформація, на яку мало хто зважає. Що ж означають цифри, зазначені на маркуванні, та як вибрати банани без хімікатів, розповідає Ukr.Media.

Згідно з чинним митним законодавством, інформаційні стікери обов'язково мають наноситися на всю сільськогосподарську продукцію, ввезену з-за кордону. Відповідні наклейки модна зустріти не тільки на бананах, а й на мандаринах, апельсинах, ананасах та інших фруктах. Якщо йдеться про великі плоди, то стікери клеять на кожен, а якщо про дрібні — то на один чи декілька плодів в упаковці. Якщо ж говорити про зовсім маленькі плоди на кшталт винограду, то допускається навіть нанесення позначки на коробку, але тоді з нею покупець уже не має можливості ознайомитись.

Інформація на наклейках, що наносяться на банани, ідентична тій, що вказують на стікерах інших фруктів і овочів. Цифри говорять про якість плодів: окрім країни походження на наклейці зазначений 4- або 5-значний код. Важливо звертати увагу на кількість цифр і першу з них.

Чотири і п'ять цифр . У цьому разі виробник повідомляє, що продукція була вирощена в умовах сільського виробництва — це підприємства, що спеціалізується на рослинництві.

. У цьому разі виробник повідомляє, що продукція була вирощена в умовах сільського виробництва — це підприємства, що спеціалізується на рослинництві. Цифри "3" і "4" на початку коду . Використовуються для ідентифікації продукції, вирощеної з використанням технологій стимулювання рослинництва. Це означає, що виробник застосовував добрива і пестициди, однак їх не перевищує норми.

. Використовуються для ідентифікації продукції, вирощеної з використанням технологій стимулювання рослинництва. Це означає, що виробник застосовував добрива і пестициди, однак їх не перевищує норми. Цифра "9" на початку коду. Так маркується продукція, вирощена в умовах екологічно чистого, органічного рослинництва. При вирощуванні таких бананів не використовувалися нітрати та пестициди, не застосовувалися ніякі техніки прискорення дозрівання. Для покупця такі фрукти найкращі, бо не містять небезпечних речовин.

Так маркується продукція, вирощена в умовах екологічно чистого, органічного рослинництва. При вирощуванні таких бананів не використовувалися нітрати та пестициди, не застосовувалися ніякі техніки прискорення дозрівання. Для покупця такі фрукти найкращі, бо не містять небезпечних речовин. Цифра "8" на початку коду. А так позначають плоди, вирощені із застосуванням технологій ГМО: з генно-модифікованого насіння або з саджанців зі зміненим набором генів.

Тож, радимо уважно розглядати стікери перед тим, як купуєте банани. Так ви точно знатимете, що будете їсти і зможете ще раз подумати, наприклад, чи варто давати саме ці фрукти дітям.

Втім, пам’ятайте також, що дані, зазначені виробником, дають покупцеві лише первинні відомості про те, в яких умовах і з якого матеріалу були вирощені фрукти. Відмовлятися від покупки бананів у разі, якщо на початку маркування ви помітили цифру 3 або 4 буде помилкою, оскільки на сучасному рівні штучна стимуляція росту стала неодмінною умовою землеробства. А нітрати, якими удобрюють рослини, мають властивість накопичуватися в шкірці плодів. З бананів шкірку зчищають завжди, тому принципової різниці між "трійкою" і "дев'яткою" немає.

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