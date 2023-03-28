"Похмілля" блекаутів: як коворкінги виживають після спаду зимового ажіотажу

"Золотий дощ" грошей і клієнтів для коворкінгів у період масових відключень електроенергії швидко змінився посухою. Втім, чимало українців, які вперше познакомились з цим офісним форматом під час блекаутів минулої зими, повертаються і стають постійними резидентами.

Київські мережі коворкінгів переживають черговий глибокий спад попиту на свої послуги. Ще у грудні заповнюваність робочих місць у них перевищувала 200%. Бажаючих попрацювати хоча б кілька годин зі стабільним світлом та інтернетом розміщували навіть у холах та коридорах. Але зараз, коли блекаути скінчились, кількість резидентів зменшилась в середньому учетверо. Такі "американські гірки" стали серйозним ударом по ринку коворкінгів. Втім, найбільші мережі вижили і готуються до загострення конкуренції за фрілансерів та стартап-команди. Саме ця категорія підприємців традиційно найбільше потребує офісів з погодинною, подобовою чи потижневою оплатою — без прив’язки до довгострокових контрактів.

Цінопад

Всі власники та менеджери коворкінгів полюбляють з посмішкою розказувати про місію, яку несе їх бізнес. Щось на кшталт "створювати унікальне підприємницьке середовище з креативною атмосферою". Насправді реальність значно прозаїчніша. Фрілансеру потрібне зручне крісло, стіл, інтернет та кава з печивом — і все це за найнижчою ціною. Принаймні з цього мінімального набору починається знайомство підприємця-початківця з коворкінгом, і ним же воно може дуже швидко закінчитись. В умовах війни айтішник, перекладач чи дизайнер не стане розтринькувати гроші. Тому конкуренція ціною між коворкінгами загострилася до краю.

Скористатися "гнучким офісом" сьогодні можна практично в половину дешевше, ніж до широкомасштабного вторгнення. "Порівняно з періодом до лютого 2022 року ставки знизилися на 40-50%, — говорить "Бізнес Телеграфу" Юлія Литвиненко, директорка IWG plc, яка управляє коворкінгами Regus та Spaces. — Нам відомо, що деякі коворкінги пропонують довоєнні ціни, але ми на жаль не можемо підтвердити готовність ринку до цін, які були до вторгнення росіян. І наразі ми не бачимо підґрунтя для підвищення оренди на своїх локаціях".

Після лютневого вторгнення росіян в Україну коворкінги мережі BeeWorking до травня формально були закриті, але насправді працювали як бомбосховище, а також місце проживання та зберігання речей резидентів та їхніх сімей.

Жирок блекаутів

Долаючи стрімке падіння попиту, мережі коворкінгів поступово "проїдають жирок", накопичений на жовтень-грудень. Саме на ці чотири місяці припав ажіотаж, спровокований блекаутами. Ілюзії менеджерів щодо стандартних потреб клієнтів у цей період стрімко зникали. Люди приходили у коворкінги не за вишуканим дизайном чи ексклюзивними лекціями бізнес-гуру, а за відчуттям нормальності. Вони хотіли працюючі розетки та Wi-Fi, можливість помитись і почистити зуби, поснідати з кавою, в ідеалі — попросити адміністраторів приглянути за дитиною, поки триває нарада в Zoom. Ці "дикі" чотири місяці не тільки дали цій галузі заробити, але й додали реальності в оцінці найближчих перспектив.

Майже всі мережі звільнили штатних дизайнерів інтер’єру і зменшили кількість сортів кави до мінімуму. Ще одним зайвим атрибутом стали комплекти супутникового зв’язку Starlink. "Старлінки не виправдали себе, принаймні у наших умовах, коли на локаціях знаходяться сотні резидентів, — зазнається "Бізнес Телеграфу" Ілля Кенігштейн, співзасновник та СЕО мережі Creative States. — Вони виконували функцію модних аксесуарів, та на стабілізацію якості інтернету впливали не суттєво. Тому ми вирішили передати їх туди, де вони більш актуальні. Наша резидентка передала старлінки для ЗСУ у зону бойових дій".

Фрілансери та стартап-команди - головні клієнти коворкінгів.

Нові гравці

Ще одним наслідком ажіотажного попиту на коворкінги наприкінці 2022 року стала поява на цьому ринку нових гравців. Зокрема, у цей сектор поступово заходять традиційні офісні центри. Вони переживають глибоку депресію ще з часів пандемії, і відкриття коворкінгів розглядають як можливий порятунок. На початку 2023 року Forum Group розширила свій бізнес мережею якісних коворкінгів (близько 1200 кв. м). Щоправда, розташовані вони у тих же бізнес-центрах.

Цей тренд досвідчені гравці ринку корворкінгів сприйняли, м’яко кажучи, без ентузіазму. І справа тут не тільки у зростанні конкуренції. "На жаль, цей хайп призвів до того, що у нас з‘явилося багато компаній, які називають себе коворкінгами, проте ними не являються. Це звичайні офісні центри, які просто вирішили здавати робочі місця "поштучно". Проте таке явище лише шкодить ринку коворкінгів в Україні. — ділиться своїми спостереженнями з "Бізнес Телеграфом" СЕО мережі коворкінгів BeeWorking Ілля Безручко. — Компанії, що не мають достатнього розуміння та компетенції на ринку, пропонують свої послуги, а у людей складається хибне враження про ринок коворкінгів. Це шкодить іншим гравцям ринку, які пропонують дійсно високий рівень послуг".

Графік запитів українців на слово "коворкінг" у Google Trends демонструє "американські гірки", які пережив цей ринок за останній рік.

Інвестиції в зростання

Попри зростання конкуренції з боку бізнес-центрів та падіння заповнюваності, мережі коворкінгів у 2023 році планують інвестувати у розширення. Наприклад, вже цього літа в Києві очікується відкриття нового коворкінгу Arsenal III (3000 кв.м) оператора Creative States. Обережно розглядають можливість освоєння нових площ й інші мережі. Адже попит на офісні приміщення під час та у перший період після Перемоги, за прогнозами експертів, значною мірою буде зосереджений саме на коворкінгах.

Керівник департаменту офісної нерухомості CBRE Ukraine Анна Сільвестрова відзначає зацікавленість в офісах з максимально гнучкими умовами оренди не тільки з боку фрілансерів та стартапів, а й традиційного бізнесу. Кризові економічні умови та непередбачуваність ситуації в державі схиляють більшість українських підприємств до дуже короткого горизонту планування, а тому числі, й щодо необхідності власного офісу. "Однією з основних переваг даного сегменту комерційної нерухомості залишається гнучкість оренди. В сьогоднішніх умовах невизначеності та триваючих стратегій оптимізації витрат бізнесів на оренду, гнучкість є ключовою особливістю. Тому, найімовірніше, саме ця перевага якісних коворкінгів буде й надалі забезпечувати популярність даного сегменту ринку, й надалі призведе до швидшого повернення до довоєнних показників", — прогнозує Анна Сільвестрова.

Через блекаути чимало підприємців вперше познайомились з коворкінгами як форматом офісної роботи, близько половини з них конвертувались у постійних резидентів. Мережі корворкінгів під час війни показують себе надійним антикризовим партнером українського бізнесу. А оскільки криза — майже звичний стан для нашої економіки, перспективи у цієї галузі вимальовуються достатньо непогані.