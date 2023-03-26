Як на Чернігівщині під обстрілами виробляють вантажні електробайки - фоторепортаж

Звичайна школа картингу у Чернігові переросла у промислове виробництво електробайків для потреб малого бізнесу та сервісних компаній. Засновник бренду Bayka Олександр Литвин не залишив Україну під час війни, а навпаки — вирішив створити підприємство "з нуля" у прифронтовому регіоні.

Олександр Литвин, засновник бренду "Bayka" з Чернігова, став відомим на всю Україну завдяки контракту з Укрпоштою. Для неї він вироблятиме електробайки, максимально адаптовані для потреб поштарів.

Литвин загорівся випуском електротранспорту у 2015 році. Кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Черніговської політехніки створив гурток, де вчив дітей збирати електрокартинги. А коли його команда виграла перше місце в змаганнях на картодромі "Лтава" в Полтаві, його "понесло". Разом з командою почав збирати дрифт-трайки, зробив першу в світі конверсію "Bayliner Capri" на 8 посадкових місць на електротяза, втілив проект переведення багі на електропривід. З командою однодумців почали створювати лінійку вантажних електровелосипедів.

Захоплення переросло в повноцінну компанію в травні минулого року, коли разом з партнером, засновником чернігівського ТОВ "ПЕТ Технлоджиз" Олександром Суворовим зареєстрували ТОВ "БайкБокс" та торгову марку "Bayka". Тоді напрацювання команди втілилися у виробництво цілої лінійки електровелосипедів. Його компанія є першою в Україні, яка має патент на електровелосипеди для доставки вантажів до 450 кг.

Наразі виробничі потужності ТОВ "БайкБокс" дозволяють випускати 1200 електровелосипедів в рік. 120 працівників зайняті на виробництві, а ще 11 – займаються розробкою. "80-90% наших споживачів — це B2B сектор. Пошти, служби доставки, хімчистки, СТО, маленькі підприємства – всі, хто використовує логістику, кому потрібно щось перевозити в міських умовах та поза містом, тобто, доставка першої і останньої милі", — розповідає "Бізнес Телеграфу" Олександр Литвин. Вартість його байків коливається в діапазоні від $1400 до $5000. Поки їх купують лише в Україні, але в планах компанії - вихід на ринки Європи, Канади та США.

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