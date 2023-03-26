Как в Черниговской области под обстрелами производят грузовые электробайки — фоторепортаж

Обычная школа картинга в Чернигове переросла в промышленное производство электробайков для малого бизнеса и сервисных компаний. Предприниматель Александр Литвин не покинул Украину во время войны, а наоборот решил создать предприятие "с нуля" в прифронтовом регионе.

Александр Литвин, основатель бренда "Bayka" из Чернигова, стал известен на всю Украину благодаря контракту с Укрпочтой. Для нее он будет производить электробайки, максимально адаптированные для нужд почтальонов.

Литвин загорелся выпуском электротранспорта в 2015 году. Кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта и отраслевого машиностроения Черниговской политехники создал кружок, где учил детей собирать электрокартинги. А когда его команда выиграла первое место в соревнованиях на картодроме "Лтава" в Полтаве, его "понесло". Вместе с командой начал собирать дрифт-трайки, совершил первую в мире конверсию "Bayliner Capri" на 8 посадочных мест на электротяге, воплотил проект перевода баги на электропривод. С командой единомышленников начали создавать линейку грузовых электрических велосипедов.

Увлечение переросло в полноценную компанию в мае прошлого года, когда вместе с партнером, учредителем черниговского ООО "ПЭТ Технлоджиз" Александром Суворовым зарегистрировали ООО "БайкБокс" и торговую марку "Bayka". Тогда наработки команды воплотились в создание целой линейки электровелосипедов. Его компания является первой в Украине, имеющей патент на электровелосипеды для доставки грузов до 450 кг.

Пока производственные мощности ООО "БайкБокс" позволяют выпускать 1200 электровелосипедов в год. 120 работников заняты на производстве, а еще 11 – занимаются разработкой. "80-90% наших потребителей — это B2B сектор. Почты, службы доставки, химчистки, СТО, маленькие предприятия — все, кто использует логистику, кому нужно что-то перевозить в городских условиях и вне города, то есть доставка первой и последней мили", — Рассказывает "Бизнес Телеграфу" Александр Литвин. Стоимость его байков колеблется в диапазоне от $1400 до $5000. Пока их покупают только в Украине, но в планах компании — выход на рынки Европы, Канады и США.

Двухкратный чемпион Украины по велоспорту Дмитрий Ященко работает мастером-сборщиком электровелосипедов Bayka.

120 работников обеспечены работой на велопроизводстве электрокаров в прифронтовой Черниговщине.

Желтенькие боксы для почтальонов ждут монтажа на электробайки под заказ Укрпочты.

Электробайки разных моделей могут доставлять груз до 450 килограмм.

Сборка электробатарей для почтовых байков.

Сборка электровелосипеда – командная работа.