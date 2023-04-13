Ограничения коснутся более чем 20 стран: США ввели новые антироссийские санкции

США ввели новый пакет санкций против рф

Государственный департамент США и Министерство финансов США ввели новые санкции из-за российского вторжения в Украину. Ограничительные меры введены против более 120 юридических и физических лиц в более чем 20 странах и юрисдикциях.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, в новый санкционный список также попали лица, которые способствуют уклонению от санкций.

По словам чиновника, ограничительные меры вводили совместно с Великобританией. Блинкен отметил, что главная их задача — повлиять на сеть уклонения от санкций, которая поддерживает российского миллиардера Алишера Усманова, уже находящегося под санкциями.

В частности, под санкциями оказалась компания USM Holding, при помощи которой путинский олигарх владеет и управляет большинством своих компаний.

Также в список попали две российские организации, которые поддерживают усилия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины через милитаризацию и индоктринацию школьников. Речь идет о Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении "Юнармия" и Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования оккупированного Крыма "Крымский патриотический центр".

Дополнительно в санкционный список внесли российские организации, работающие в оборонном секторе экономики и поддерживающих войну против Украины, включая новую российскую частную военную компанию и фирму из Китая (Spacety).

Также под санкциями оказались лица, которые имеют отношение к российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

По словам Блинкена, США и дальше будут вводить санкции против россии и тех, кто поддерживает ее в войне в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как российский бизнес обходит санкции и продолжает работать в Украине.