Витіснити росію з ринку: країни G7 ухвалили доленосне рішення

Учасники G7 придумали спосіб залишити росію без грошей на війну

П’ятеро учасників G7 (Японія, Великобританія, Канада, США та Франція) зібралися витіснити росію з ринку ядерного палива. У такий спосіб вони сподіваються позбавити путінський режим коштів на війну проти України.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Великобританії, важливе рішення було ухвалено 16 квітня на полях саміту G7.

Представники коаліції з п’яти держав твердо налаштовані використовувати всі можливості секторів цивільної ядерної енергетики, щоб підірвати контроль росіян над ланцюгами поставок.

У рамках угоди Японія, Великобританія, Канада, США та Франція домовилися підтримувати стабільну передачу ядерного палива для реакторів, а також забезпечувати безпечну, а головне якісну розробку палива для передових реакторів майбутнього.

"Це допоможе нам повністю витіснити путіна з ринку ядерного палива, щоб позбавити його коштів фінансування варварської атаки на Україну", - йдеться у повідомленні британського міністерства.

Водночас, міністр енергетики Британії Грант Шаппс зазначив, що такий крок також допоможе його країні на шляху до енергетичної незалежності. Він наголосив, що об’єднання країн хоче показати, що "росії більше не раді".

Раніше "Телеграф" писав, що США запровадили нові антиросійські санкції.