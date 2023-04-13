Обмеження торкнуться більш ніж 20 країн: США запровадили нові антиросійські санкції

США запровадили новий пакет санкцій проти рф

Державний департамент США та Міністерство фінансів США запровадили нові санкції через російське вторгнення в Україну. Обмежувальні заходи введено проти понад 120 юридичних та фізичних осіб у більш ніж 20 країнах та юрисдикціях.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, у новий список санкцій також потрапили особи, які сприяють ухиленню від санкцій.

За словами чиновника, обмежувальні заходи запроваджували спільно з Великобританією. Блінкен зазначив, що головне їхнє завдання — вплинути на мережу ухилення від санкцій, яка підтримує російського мільярдера Алішера Усманова, який уже перебуває під санкціями.

Зокрема, під санкціями опинилася компанія USM Holding, за допомогою якої путінський олігарх володіє та керує більшістю своїх компаній.

Також до списку потрапили дві російські організації, які підтримують зусилля Росії щодо підриву суверенітету та територіальної цілісності України через мілітаризацію та індоктринацію школярів. Йдеться про Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармія" та Державну бюджетну установу додаткової освіти окупованого Криму "Кримський патріотичний центр".

Додатково до списку санкцій внесли російські організації, які працюють в оборонному секторі економіки та підтримують війну проти України, включаючи нову російську приватну військову компанію та фірму з Китаю (Spacety).

Також під санкціями опинилися особи, які мають відношення до російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

За словами Блінкена, США й надалі вводитимуть санкції проти росії та тих, хто підтримує її у війні в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як російський бізнес обходить санкції та продовжує працювати в Україні.