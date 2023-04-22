Зеленський ввів нові санкції проти росії: у них оборонка, космос, десятки росіян та один українець

У списку є один українець

Україна розширила санкції проти росії, і внесла до "чорного списку" сотні компаній та десятки фізичних осіб.

Про це йдеться в указах №236/2023 та №235/2023, розміщених на сайті Офісу президента.

У першому документі містяться дані про 322 російські компанії, що пов’язані з оборонною, космічною та інфраструктурною областями. Серед них наукові інститути, машинобудівні підприємства та державні відомства.

В іншому списку міститься список із 40 фізичних осіб, переважно росіян, але є там і громадяни інших країн, а також один українець. Йдеться про Володимира Бобришева, який виконував обов’язки "начальника управління кадрів Херсонського обласного МВС" під час російської окупації Херсонської області.

У третьому списку з 60 назв є дані про іноземні компанії, які, мабуть, пов’язані російським представництвом за кордоном. Також туди внесено назви російських партій "Єдина росія", "КПРФ", "ЛДПР", "Нові люди", а також ЦВК країни.

Як повідомлялося раніше, члени G7 мають намір витіснити росію з ринку ядерного палива. У такий спосіб вони сподіваються позбавити путінський режим коштів на війну проти України.