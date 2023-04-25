В россии рухнул вертолет санавиации, есть жертвы: в сети показали место крушения

Обломки вертолета нашли в пяти километрах от площадки "Аэросоюз Волгоград"

Российский вертолет санавицации потерпел крушение во время возвращения на базу в Волгоградской области. Известно о гибели одного человека.

Инцидент случился поздно вечером в понедельник, 24 апреля. Тогда воздушное судно пропало с радаров. Затем пилот самолета сообщил диспетчеру о заходе на посадку, но пропал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спустя время в пяти километрах от площадки "Аэросоюз Волгоград" были обнаружены обломки вертолета. Как выяснилось, он потерпел крушение. Пилот погиб на месте происшествия.

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, данную информацию ему подтвердили в экстренных службах, а в комитете здравоохранения региона сообщили, что пассажиров на борту судна не было. Вертолет упал вне жилых массивов.

"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", — сказала представитель ведомства.

На месте крушения работают следователи. В сети тем временем начали появляться фотографии последствий происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 февраля текущего года в Белгородской области разбился боевой самолет российских оккупантов. Пилот смогу катапультироваться, но это ему не помогло.