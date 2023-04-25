У росії впав вертоліт санавіації, є жертви: у мережі показали місце катастрофи

Уламки вертольота знайшли за п’ять кілометрів від майданчика "Аеросоюз Волгоград"

Російський вертоліт санавіцації зазнав аварії під час повернення на базу у Волгоградській області. Відомо про загибель однієї людини.

Інцидент трапився пізно увечері у понеділок, 24 квітня. Тоді повітряне судно зникло з радарів. Потім пілот літака повідомив диспетчера про захід на посадку, але зник. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Згодом за п’ять кілометрів від майданчика "Аеросоюз Волгоград" було виявлено уламки вертольота. Як з’ясувалося, він зазнав аварії. Пілот загинув на місці події.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, цю інформацію йому підтвердили в екстрених службах, а у комітеті охорони здоров’я регіону повідомили, що пасажирів на борту судна не було. Вертоліт упав поза житловими масивами.

"Один з вертольотів, які обслуговують службу санітарної авіації, впав під час повернення на базу без пасажирів. Пілот загинув на місці", — сказала представник відомства.

На місці аварії працюють слідчі. У мережі тим часом почали з’являтись фотографії наслідків події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 лютого поточного року у Білгородській області розбився бойовий літак російських окупантів. Пілот зможу катапультуватись, але це йому не допомогло.