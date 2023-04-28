Неизвестные дроны поселились прямо в москве: кошмарят россиян и нападают на самолеты

Дроны не дают житья россиянам

Неизвестные дроны продолжают кошмарить россиян. Только вчера, 27 апреля, в Подмосковье заметили два БПЛА, как сегодня в том же месте произошел аналогичный случай.

Об этом сообщают местные Telegram-паблики.

Так, по данным канала "112", один из беспилотников был замечен 28 апреля над аэропортом Домодедово.

"Беспилотник заметили пилоты пассажирского самолета авиакомпании"Nordstar" во время приземления. Посадка произошла в штатном режиме, на месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

В это же время стало известно, что накануне еще один БПЛА "напал" на самолет уже в аэропорту Шереметьево. Канал "Shot" пишет, что он мешал пассажирскому самолету зайти на посадку.

"По нашим данным, инцидент произошёл накануне в третьем часу дня. Экипаж Boeing 737-800 "Победы", летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолёта заметил дрон, размерами примерно 10х20 см. Аппарат был довольно близко к борту, но КВС посадил судно без происшествий", — пишет автор поста.

Стоит отметить, что подобный инцидент произошел и 25 апреля с бортом, который летел из Уфы в Москву. Пилот "Боинга" авиакомпании NordStar во время полета заметил неизвестный беспилотный летательный аппарат в опасной близости.

Пока неизвестно, с чем связаны данные инциденты, однако некоторые украинцы предполагают, что могут быть "тренировки наших военных перед главным сюрпризом на 9 мая". Ведь напомним, что в канун этого праздника у главы ГУР МО Украины в кабинете заметили карту москвы.

Ранее мы писали о том, что в москве беспилотник упал в очень интересном месте.