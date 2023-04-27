путіна намагався вбити український дрон? Безпілотник під москвою наробив галасу, що відомо

Журналісти спробували дізнатися деталі атаки безпілотника по Ногінську

Український дрон UJ-22, який впав неподалік москви, продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних тем в останні дні.

БПЛА знайшли у підмосковному Ногінську і тему активно обговорюють як у Росії, так і за її межами. "Телеграф" розібрався у тому, що відомо про інцидент із безпілотником на даний момент.

На борту безпілотника нібито було 17 кілограмів вибухівки, і цю тему активно почали висвітлювати західні видання. За даними Bild, метою безпілотника нібито був російський диктатор володимир путін, хоча в оточенні президента Росії такі домисли назвали "жовтими вигадками".

За даними німецької преси, безпілотник UJ-22 вилетів із України у неділю. Ця модель має запас ходу 800 кілометрів, а його кінцевою метою нібито був індустріальний парк, збудований під Москвою, за 500 кілометрів від України. Саме там очікувався візит путіна минулими вихідними.

Версію із замахом просуває відомий журналіст Юрій Романенко, якого джерело чомусь назвало "активістом". Він посилається на інформацію від українських спецслужб.

"Минулого тижня наші розвідники отримали інформацію про поїздку путіна в індустріальний парк "Руднево". В результаті злетів наш дрон-камікадзе, який пролетів через усі засоби ППО росії і розбився неподалік промзони", — писав він.

Західна преса пише, що на борту безпілотника знаходилися 30 вибухонебезпечних блоків С4. Такі вибухові заряди M112 використовуються, зокрема, армією США та збройними силами Канади.

При цьому поки що залишається незрозумілим, чи справді путін планував відвідати індустріальний парк у неділю чи понеділок. У кремлі не приховують, що з міркувань безпеки візити диктатора іноді здійснюються за день до того, як про них оголошують.

Як розповів у коментарі Bild український експерт Сергій Сумлінний, завдати точкового удару по голові російської держави за допомогою дрона-камікадзе — практично неможлива дія.

"Але сам факт того, що такий безпілотник прилетить у місце, де планує зупинитися путін, — це ляпас російському диктатору", — сказав він.

Водночас журналісти німецького видання додають, що всю інформацію про "замах" отримано з відкритих загальнодоступних джерел.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білгороді на території міжнародного аеропорту безпілотник літакового типу з вибухівкою врізався у паркан огорожі.