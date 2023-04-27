Укр

путина пытался убить украинский дрон? Беспилотник под москвой наделал шума, что известно

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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На борту беспилотника было 17 кг взрывчатки Новость обновлена 27 апреля 2023, 13:49
На борту беспилотника было 17 кг взрывчатки. Фото росСМИ

Журналисты попытались узнать детали атаки беспилотника по Ногинску

Украинский дрон UJ-22, который упал недалеко от москвы, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в последние дни.

БПЛА нашли в подмосковном Ногинске и тему активно обговаривают как в россии, так и за ее пределами. "Телеграф" разобрался в том, что известно об инциденте с беспилотником на данный момент.

На борту беспилотника якобы было 17 килограммов взрывчатки и эту тему активно начали освещать западные издания. По данным Bild, целью беспилотника якобы был российский диктатор владимир путин, хотя в окружении президента рф такие домыслы назвали "желтыми измышлениями".

По данным немецкой прессы, беспилотник UJ-22 вылетел из Украины в воскресенье. Данная модель имеет запас хода в 800 километров, а его конечной целью якобы был индустриальный парк, построенный под Москвой, в 500 километрах от Украины. Именно там ожидался визит путина в минувшие выходные.

Версию с покушением продвигает активист Юрий Романенко, он ссылается на информацию от украинских спецслужб.

"На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке путина в индустриальный парк "Руднево". В результате взлетел наш дрон-камикадзе, который пролетел через все средства ПВО рф и разбился недалеко от промзоны", — писал он.

Западная пресса пишет, что на борту беспилотника находились 30 взрывоопасных блоков С4. Такие взрывные заряды M112 используются, в частности, армией США и вооруженными силами Канады.

При этом пока остается неясным, действительно ли путин планировал посетить индустриальный парк в воскресенье или в понедельник. В кремле не скрывают, что из соображений безопасности визиты диктатора иногда осуществляются за день до того, как о них объявляют.

Как рассказал в комментарии Bild украинский эксперт Сергей Сумленный, нанести точечный удар по главе российского государства с помощью дрона-камикадзе — практически невозможное действие.

"Но сам факт того, что такой беспилотник прилетит в место, где планирует остановиться путин, — это пощечина российскому диктатору", — сказал он.

В то же время журналисты немецкого издания предупреждают, что вся информация о "покушении" получена из открытых общедоступных источников.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Белгороде на территории международного аэропорта беспилотник самолëтного типа со взрывчаткой врезался в забор ограждения.

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#Москва #Владимир Путин #Беспилотник