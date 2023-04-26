Все ближе к Красной площади: россию атакуют дроны, еще два беспилотника упали в Подмосковье

Взрывных устрой на дронах не обнаружили

В россии продолжают загадочно падать неизвестные дроны. На сей раз такая ситуация случилась в Подмосковье, где на участки местных жителей упали два беспилотных летательных аппарата. На одном из них была установлена камера.

Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на информацию из собственных источников.

Первый дрон упал возле дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе 25 апреля, примерно в 5 часов вечера. Установить модель БПЛА пока не удалось, поскольку опознавательных знаков на нем не было. Отмечается лишь, что квадрокоптер был в длину около 20 сантиметров.

Второй беспилотник залетел за забор и приземлился на территории участка в деревне Обухово в Раменском городском округе. Это случилось около 8 часов вечера. Было установлено, что на участок упал дрон SJRC F11, на котором была камера. Его обследовали на наличие взрывчатки, но ее не оказалось. Сейчас выясняется, кто запустил дроны.

Стоит отметить, что украинцы в сети уже обсуждают "подарки" для россии на 9 мая, а участившиеся случаи атак беспилотник на города рф они посчитали "тренировкой наших военных" к главному сюрпризу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россию кошмарят неизвестные беспилотники. В апреле на такие инциденты пожаловались сразу в двух областях рф, заявив что один из дронов упал возле жилого дома, а второй дрон-камикадзе атаковал трактор-погрузчик.