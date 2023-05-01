В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи, ЗМІ пишуть про влучання в аеропорт

Окупанти знову намагаються говорити про "незрозумілу вібрацію"

Вечері в неділю, 30 квітня, вибухи лунали не тільки у Павлограді, а й у тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі.

Про це повідомив окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов в Telegram.

"У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи", — заявив він.

В свою чергу, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що пролунали два вибухи, які чули Урзуф, Мангуш, Агробаза, Касьянівка та Бердянськ.

Його інформацію підтверджують місцеві пабліки, розповідачи про "вібрацію, яка пройшлась майже всім містом".

"На ПВО зовсім не схоже, щоб не придумували потім окупанти. Мешканці міста вже навчились відрізняти. У крайньому випадку "камиш" і "сверхзвук"", — пишуть вони.

Також в Мережі повідомляють про вибухи у Мелітополі і влучання в аеропорт.

"Пришлетіло в аеропорт де було дуже багато російських м’яса військових та та їх БК. Хорошо", — відзначає Андрющенко.

Нагадаємо, 25 квітня у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи. Тоді нарахували 12 "прильотів".

Крім того, російські війська в очікуванні контрнаступу ВСУ активно обкопують та зміцнюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Додамо, що, на думку координатора міжнародних проектів Центру Разумкова, військового експерта Олексія Мельника, росія не відмовилася від тактики терору мирного населення в Україні, про що свідчать нові удари окупантів по Київщині, Умані, Миколаєву та Дніпру.