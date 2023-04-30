"Розрахунок був на одне": експерт пояснив тактику рф при останньому масованому ракетному ударі

Експерт розповів, чому росія б’є по житлових будинках в Україні.

росія не відмовилася від тактики терору мирного населення в Україні, про що свідчать нові удари окупантів по Київщині, Умані, Миколаєву та Дніпру.

Таку думку у коментарі "Обозревателю" висловив координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

За його словами, велика перерва між останніми масованими ударами по Україні говорила про те, що росіяни готуються до протидії українському контрнаступу.

"Чому саме ці міста? Можна говорити про певні цілі, переслідувані атакою саме цих міст, але я б зараз не хотів докладно говорити про це. Наприклад, я маю певне розуміння, чому цілили саме в цей будинок в Умані. У цьому місті я прожив понад десять років, але зараз я не хотів би про це говорити.

Якщо говорити загалом, то це є складовою російської стратегії, яка стосується тероризування цивільного населення. Як сама мета, так і час, коли ці удари завдавалися, свідчить, що розрахунок був на максимальну кількість жертв серед цивільного населення", — сказав він.

Фахівець також додав, що ворог навмисно б’є по житлових будинках, хоча точність деяких їхніх ракет є досить високою.

"Але тут Росія при тій точності, яка в них є, все одно здатна досягати цілей, які вони перед собою ставлять, а саме – залякування шляхом вбивства цивільного населення", — додав Мельник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що останній масований ракетний удар росіяни здійснили в ніч проти 28 квітня, коли атакували Дніпро та Умань. Внаслідок ракетного удару по Умані зруйновано житлову 9-поверхівку, там загинули 23 людини. Тієї ж ночі в Дніпрі ракета потрапила до приватного будинку, де загинули 31-річна жінка та її 2-річна дочка. У Київській області при ударі постраждала багатоповерхівка, загиблих немає.