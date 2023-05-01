В оккупированных Бердянске и Мелитополе прозвучали взрывы, СМИ пишут о попаданиях в аэропорт

оккупанты снова пытаются говорить о "непонятной вибрации"

Вечером в воскресенье, 30 апреля, взрывы раздавались не только в Павлограде, но и во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе.

Сначала об этом сообщил оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.

"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города было слышно два взрыва ", — заявил он.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что взрывы были такой мощности, что их слышали Урзуф, Мангуш, Агробаза и Касьяновка.

Его информацию подтверждают местные паблики, рассказывая о "вибрации, которая прошла почти всем городом".

"На ПВО совсем не похоже, чтобы не придумывали потом оккупанты. Жители города уже научились отличать. В крайнем случае "камыш" и "сверхзвук "", — пишут они.

Также в Сети сообщают о попадании в аэропорт временно оккупированного Мелитополя.

"Пришлетело в аэропорт где было огромное количество русских мяса военных и их БК. Хорошо ", — отмечает Андрющенко.

Напомним, 25 апреля во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы. Тогда насчитали 12 "прилетов".

Кроме того, российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапываются и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.

Добавим, что, по мнению координатора международных проектов Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, Россия не отказалась от тактики террора мирного населения в Украине, о чем свидетельствуют новые удары оккупантов по Киевщине, Умани, Николаеву и Днепру.