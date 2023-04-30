"Расчет был на одно": эксперт объяснил тактику рф при последнем массированном ракетном ударе

Эксперт рассказал, почему рф бьет по жилым домам в Украине

россия не отказалась от тактики террора мирного населения в Украине, о чем свидетельствуют новые удары оккупантов по Киевщине, Умани, Николаеву и Днепру.

Такую точку зрения в комментарии "Обозревателю" высказал координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, большой перерыв между последними массированными ударами по Украине говорил о том, что россияне готовятся к противодействию украинскому контрнаступлению.

"Почему именно эти города? Можно говорить об определенных целях, преследуемых атакой именно этих городов, но я бы сейчас не хотел подробно говорить об этом. К примеру, у меня есть определенное понимание, почему целили именно в этот дом в Умани. В этом городе я прожил более десяти лет. Но сейчас я бы не хотел об этом говорить.

Если говорить в общем, то это составляющая российской стратегии, которая касается терроризирования гражданского населения. Как сама цель, так и время, когда эти удары наносились, свидетельствует о том, что расчет был на максимальное количество жертв среди гражданского населения", — сказал он.

Специалист также добавил, что враг намеренно бьет по жилым домам, хотя точность некоторых их ракет довольно высока.

"Но здесь россия при той точности, которая у них есть, все равно способна достигать целей, которые они перед собой ставят, а именно – устрашение путем убийства гражданского населения", — добавил Мельник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что последний массированный ракетный удар россияне совершили в ночь на 28 апреля, когда атаковали Днепр и Умань. В результате ракетного удара по Умани разрушена жилая 9-этажка, там погибли 23 человека. В ту же ночь в Днепре ракета попала в частный дом, где погибли 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. В Киевской области при ударе пострадала многоэтажка, пострадавших или погибших нет.