В Бахмуті ворог продовжує просування: свіжі карти боїв в Україні

Відбиті маже 60 атак ворога за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на сході України. Вони заявили про атаку на ЗСУ на півдні ракетами.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Із посиланням на заяву міноборони росії у звіті повідомляється про можливий удар морського базування по командному пункту українського Херсонського угруповання.

За інформацією Генштабу, в епіцентрі боїв Бахмут та Мар’їнка. Ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу українські воїни відбили 58 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Білогорівки на Лиманському напрямку. Українські військові продовжують вицілювати тили окупантів — росіяни заявили про удар по Брянці західніше Алчевська.

Карта бойових дій в Луганській області

Ворог продовжує просуватися в Бахмуті. DeepState повідомляє про захоплення медколеджу. Українські військові все ще мають доступ до логістичних шляхів. Війська рф також вели наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог в районі Водяне-Опитне ворог поніс значні втрати і відступив з позицій, свідчить DeepState. Наступальні дії за даними Генштабу велися у Авдіївки та Первомайського. В Мар’їнці тривають бої. Окрім Мар’їнки під ударом околиці Новомихайлівки. У Генштабі України повідомили, що російські війська все частіше відмовляються від бойових дій на Мар’їнському напрямку через значні втрати в живій силі, несвоєчасну подачу боєприпасів, відсутність засобів індивідуального захисту та накази проводити штурм без важкої техніки та артилерійської підтримки, зазначається у звіті ISW.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російське міноборони заявило про ракетний удар по командному пункту ЗСУ Херсонського угрупування військ. Українські військові не прокоментували заяву. Ворог тим часом продовжує обстрілювати Запорізьку та Херсонську області з артилерії, зокрема термобаричної артилерійської системи ТОС-1А. Українські військові також завдають ударів у відповідь.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежу на нафтобазі в Севастополі. В окупованому Криму 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. Вони забезпечували Чорноморський флот рф. Атака була здійснена дронами, що є черговою перемогою безпілотної авіації, вважають експерти.