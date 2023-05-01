Ситуація в Бахмуті динамічна в обидві сторони: що зараз відбувається в незламній фортеці (відео)

Кількість військ росії на Бахмутському напрямку перевищує чисельність армій деяких країн Європи

Бахмут лишається одним із епіцентрів боїв на сході України. Проти Сил оборони воює щонайменше 26,5 тисячі окупантів.

Про це пише "РБК-Украна". За словами речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого, відомо, що окрім десятків тисяч солдатів ворог залучив 65 танків, 450 різних броньованих машин, 56 РСЗВ та 154 гармати.

Така кількість важкої техніки та людей перевищує кількість армії деяких країн, зокрема Угорщини чи Чехії. (Для прикладу — склад армії Чехії — 24,9 тис. чоловік, — Ред.) Тим часом окупанти у районі Бахмута втрачають по сотні людей щодня.

Яка ситуація в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті складна, але динамічна. Командувач Східного угруповання військовий генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що в Бахмут постійно прибувають російські десантники, вагнерівці, найманці з інших ПВК. Однак зазначив, що на деяких ділянках в результаті контратак Сил оборони ворог залишив деякі позиції.

Воєнний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що ситуація динамічна в обидві сторони, і просування окупантів може бути нівельоване вже за годину після нього. Він додає, що наступного тижня в районі Бахмута мають припинитися дощі — це може гарно вплинути на логістику та постачання для українських військ в місті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни продовжують знищувати Бахмут, бої йдуть в західній частині міста. Ворог не контролює весь Бахмут.