Вже пишуть про підрив: у Брянській області сталася серйозна НП із потягом (фото, відео)

У Брянській області чергова НП — тут поїзд зійшов з рейок

У Росії, де сьогодні, 1 травня, зранку горить у Забайкальському краї і вночі було неспокійно під Петербургом, нова НП — тут поїзд зійшов з рейок.

Як пишуть російські ЗМІ, інцидент стався у Брянській області. Попередня причина сходу ешелону — підрив залізничної колії.

Джерело зазначає, що полотно було пошкоджено на перегоні Рассуха — Унеча, по якому рухався залізничний потяг з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Попередньо, внаслідок сходу поїзда з рейок перекинулися 7-8 вагонів, на місці почалася пожежа.

Водночас брянський губернатор підтвердив, що на залізничних коліях в Унецькому районі спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Він також наголосив, що постраждалих немає.

За даними іншого джерела, місце, де спрацював вибуховий пристрій, під охороною. До місця пригоди нікого не пускають – там працюють силовики і рятувальники.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у березні на території окупованого Криму було знищено потяг росіян, який перевозив крилаті ракети.