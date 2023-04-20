Знову статуетка? У москві паніка через таємничу посилку

На місці працює поліція

У четвер, 20 квітня, у москві оточили будівлю кур’єрської служби через підозрілу посилку. У ній може бути статуетка з вибуховим пристроєм, подібна до тих, яку масово стали отримувати російські пропагандисти.

Інформацію про пригоду у будівлі кур’єрської служби публікує Telegran-канал Baza, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що посилка прийшла у відділення на Стартовій вулиці на півночі москви близько 10:30. За дві години до відділення зателефонували зі служби безпеки з вимогою закрити пункт і евакуювати з будівлі людей. Причиною тому стала одна з посилок, в якій може бути статуетка з вибухівкою.

Через певний час до будівлі приїхали поліцейські. Правоохоронці оточили відділення, посилку перевіряють. Офіційної інформації щодо цього інциденту поки нема.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перед смертю російському "військкорові" владлену татарському передали статуетку з вибухівкою. Презент піднесла йому одна з відвідувачок кафе, де татарський проводив творчий вечір. Через деякий час подарунок здетонував.