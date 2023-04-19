"У стилі татарського": у росії пропагандисти масово отримують у подарунок загадкові статуетки (фото)

У мережі вже активно коментують інцидент

У росії після ліквідації "воєнкора" владлєна татарського забили на сполох й інші "специ" у сфері політології та військової справи. Побоювання російських "експертів" зумовлені тим, що декілька з них одночасно отримали у подарунок посилки із гіпсовими статуетками із зображенням маршала Георгія Жукова. Варто нагадати, що перед смертю татарському також передали пакунок, усередині якого була статуетка із вибуховим пристроєм.

Про це у середу, 19 квітня, повідомив Telegram-канал Mash, зазначивши, що такі коробки вже отримали 68-річний костянтин сівков. Саме він одним із перших звернувся до правоохоронних органів рф і розповів, що ідентичні "подарунки" отримали й кілька його знайомих. Серед них і публіцист владислав шуригін.

Подібні статуетки із зображенням маршала Жукова отримали російські пропагандисти

Попередньо, усі пакунки були відправлені скульптором з Ульяновська, який є керівником фірми з виробництва гіпсових виробів.

Враховуючи нещодавній інцидент, який трапився з "воєнкором" татарським у Петербурзі, сівков вирішив не ризикувати і передав "презент" поліцейським. Під час перевірки вибухових пристроїв у статуетках виявлено не було. Наразі слідчі намагаються встановити, хто саме і з якою ціллю відправив посилку російським "експертам".

Така статуетка із вибухівкою усередині була отримана владлєном татарським

В Україні цей інцидент вже встигли підняти на сміх. Зокрема, український активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram написав, що російські пропагандисти, отримавши такі подарунки, явно "обіср*лись".

"На росії пропагандистам почали масово надсилати статуетки із зображенням Жукова. Такі вже отримали константін сівков, владіслав шуригін, константін ісаєв, тімофєй сєргєйчєв та багато інших. Пропагандисти обіср*лись, вжили заходів безпеки та викликали поліцію", — йдеться в публікації.

Інші коментатори також саркастично зазначають, що для росіян презенти повинні бути лише у такому ж стилі, в якому свій останній подарунок отримав і "воєнкор" владлєн татарський.

Раніше "Телеграф" показав, як саме виглядала статуетка, якою було підірвано владлєна татарського.