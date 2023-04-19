"В стиле татарского": в россии пропагандисты массово получают в подарок загадочные статуэтки (фото)

В сети уже активно комментируют инцидент

В россии после ликвидации "военкора" владлена татарского забили тревогу и другие "спецы" в сфере политологии и военного дела. Опасения российских "экспертов" обусловлены тем, что несколько одновременно получили в подарок посылки с гипсовыми статуэтками с изображением маршала Георгия Жукова. Следует напомнить, что перед смертью татарскому также передали "презент", внутри которого была статуэтка со взрывным устройством.

Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что такие коробки уже получили 68-летний константин сивков. Именно он одним из первых обратился в правоохранительные органы и рассказал, что идентичные "подарки" получили и несколько его знакомых. Среди них и публицист владислав шурыгин.

Подобные статуэтки с изображением маршала Жукова получили российские пропагандисты

Предварительно, все пакеты были отправлены скульптором из Ульяновска, являющимся руководителем фирмы по производству гипсовых изделий.

Учитывая недавний инцидент с "военкором" татарским в Петербурге, сивков решил не рисковать и все решил передать "презент" полицейским. В ходе проверки взрывных устройств в статуэтках обнаружено не было. Следователи пытаются установить, кто именно и с какой целью отправил посылку российским "экспертам".

Такую статуэтку со взрывчаткой внутри получил владлен татарский

В Украине этот инцидент уже успели высмеять. В частности, украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что российские пропагандисты, получив такие подарки, явно "обос**лись".

"На россии пропагандистам начали массово присылать статуэтки с изображением Жукова. Такие уже получили константин сивков, владислав шурыгин, константин исаев, тимофей сергейчев и многие другие. Пропагандисты обос**лись, приняли меры безопасности и вызвали полицию", — говорится в публикации.

Другие комментаторы также саркастически отмечают, что для россиян презенты должны быть только в таком же стиле, в котором свой последний подарок получил и военкор владлен татарский.

Ранее "Телеграф" показал, как именно выглядела статуэтка, которой был подорван владлен татарский.