Федеральная служба безопасности рф опубликовала материалы расследования по делу ликвидации "военкора" владлена татарского в кафе в Санк-Петербурге, согласно которым убийство совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов.

Об этом сегодня, 13 апреля, пишет российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на информацию ФСБ.

Отмечается, что Денисов якобы посредством сервиса доставки через посредника передал Дарье Треповой статуэтку, напичканную взрывчатым веществом, которую она в дальнейшем вручила владлену татарскому. Мужчина, по данным ФСБ, еще в феврале текущего года приехал в россию из Киева через территорию Латвии, чтобы собрать сведения о "военкоре".

Фото - "РИА-Новости"

Фото - "РИА-Новости"

После смерти татарского Денисов якобы вылетел из россии через Армению в Турцию. Вскоре была инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Фото - "РИА-Новости"

Кроме того, в ФСБ заявляют, что организаторами теракта в кафе являлись украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на следующий день после ликвидации татарского россия официально обвинила Украину в совершении теракта в кафе, заявив, что якобы украинские спецслужбы готовили убийство "военкора".