Рус

Ліквідація Татарського: ФСБ назвала ім’я та показала фото "українця, який готував вбивство"

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
владлен татарський Новина оновлена 13 квітня 2023, 11:05
владлен татарський

ФСБ рф опублікувала матеріали розслідування у справі ліквідації "військкора" владлена татарського в кафе в Санкт-Петербурзі, згідно з якими вбивство спільно з Дар’єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов. Він нібито через сервіс доставки через посередника передав вибуховий пристрій.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", посилаючись на інформацію ФСБ. У мережі також було оприлюднено фотографії людини, про яку йдеться у матеріалах ФСБ.

Новина доповнюється…

Теги:
#Росія #Ліквідація #ФСБ #Владлен Татарський