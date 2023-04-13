Ліквідація Татарського: ФСБ назвала ім’я та показала фото "українця, який готував вбивство"

ФСБ рф опублікувала матеріали розслідування у справі ліквідації "військкора" владлена татарського в кафе в Санкт-Петербурзі, згідно з якими вбивство спільно з Дар’єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов. Він нібито через сервіс доставки через посередника передав вибуховий пристрій.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", посилаючись на інформацію ФСБ. У мережі також було оприлюднено фотографії людини, про яку йдеться у матеріалах ФСБ.

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