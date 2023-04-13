Как выглядела статуэтка, которой взорвали Татарского: в сети впервые показали её вблизи (фото)

Статуэтка, вероятно, была начинена плистотом

Статуэтка со взрывчаткой, которая убила российского "военкора" Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, впервые засветилась на фото с близкого расстояния.

Снимок опубликовал популярный Telegram-канал Shot.

Авторы поста, ссылаясь на мнение эксперта по взрывному делу, пишут, что внутри бюста мог находится был пластит (советское пластичное взрывчатое вещество). Магнит, который якобы был установлен на дне статуэтки, не давал произойти случайному взрыву. А когда исполнители уничтожения россиянина были готовы к ликвидации, этот магнит убирали.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге был ликвидирован "военкор" Татарский, который всячески поддерживал войну в Украине. Одна из посетительниц вручила ему в подарок статуэтку, которая позже сдетонировала. В деле подозревается россиянка Дарья Трепова, которую уже задержали полицейские. Впрочем в рф сразу якобы нашли во взрыве "украинский след" и официально обвинили в инциденте Украину. 13 апреля ФСБ даже назвала имя и показала фото "украинца, который готовил убийство".

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали момент гибели Татарского в питерском кафе.