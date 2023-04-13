Як виглядала статуетка, якою підірвали Татарського: у мережі вперше показали її зблизька (фото)

Статуетка, мабуть, була начинена плистотом

Статуетка з вибухівкою, яка вбила російського "військора" Владлена Татарського в кафе Санкт-Петербурга, вперше засвітилася на фото з близької відстані.

Знімок опублікував популярний російський Telegram-канал Shot.

Автори посту, посилаючись на думку експерта з вибухової справи, пишуть, що всередині бюста міг бути пластит (радянська пластична вибухова речовина). Магніт, який нібито було встановлено на дні статуетки, не давав статися випадковому вибуху. А коли виконавці знищення росіянина стали готові до ліквідації, цей магніт прибрали.

Нагадаємо, 2 квітня в кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі було ліквідовано "військора" Татарського, який всіляко підтримував війну в Україні. Одна з відвідувачок вручила йому в подарунок статуетку, яка пізніше здетонувала. У справі підозрюється росіянка Дар’я Трепова, яку вже затримали поліцейські. Втім, у росії одразу нібито знайшли у вибуху "український слід" і офіційно звинуватили в інциденті Україну. 13 квітня ФСБ навіть назвала ім’я та показала фото "українця, який готував убивство".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали момент загибелі Татарського у пітерському кафе.