Опять статуэтка? В москве паника из-за таинственной посылки

На месте работает полиция

Сегодня, 20 апреля, в москве оцепили здание курьерской службы из-за подозрительной посылки. В ней может находиться статуэтка со взрывным устройством, подобная тем, которую массово стали получать российские пропагандисты.

Информацию о происшествии в здании курьерской службы публикует Telegran-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, посылка пришла в отделение на Стартовой улице на севере москвы около 10:30. Спустя два часа в отделение позвонили из службы безопасности с требованием закрыть пункт и эвакуировать из здания людей. Причиной тому стала одна из посылок, в которой, предположительно, может находиться статуэтка со взрывчаткой.

Спустя некоторое время к зданию приехали полицейские. Сотрудники оцепили отделение, посылку проверяют. Официальной информации по данному инциденту на данный момент нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что перед смертью российскому "военкору" владлену татарскому также передали статуэтку, в которой была взрывчатка. Презент ему подарила одна из посетительниц кафе, где татарский проводил творческий вечер. Спустя некоторое время подарок сдетонировал.