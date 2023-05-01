Под Петербургом ночью прогремел взрыв: в сети показали последствия (фото)

В россии ночь снова прошла неспокойно

В россии ночь на 1 мая прошла неспокойно. В момент, когда оккупанты обстреливали Украину ракетами, неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленинградской области.

Об этом пишут российские СМИ. По данным источника, инцидент произошел в Сусанинском поселении Гатчинского района.

Прибывшие на место силовики нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

"Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Позже власти региона сообщили, что вторая взрывчатка была заложена под второй опорой ЛЭП, ее удалось разминировать. Судя по фото, для падения конструкции хватило и одного подрыва.

В то же время губернатор заверил, что электроснабжение потребителей якобы не нарушено.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 30 апреля россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Уже в ночь на 1 мая оккупанты нанесли повторный удар, но силы ПВО сбили российские ракеты.