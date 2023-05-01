"Что за договорняк?": у россиян паника из-за проваленного обстрела Украины

Оккупанты расстроены тем, что их ракеты никуда не попали

Оккупанты в ночь на 1 мая нанесли новый ракетный удар по Украине, но обстрел нашей земли не вызвал "удовлетворения" у россиян по причине прекрасной работы ПВО.

"Телеграф" собрал информацию о том, где ночью и ранним утром слышали взрывы.

Ночью по всей стране была объявлена тревога, после чего взрывы прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях. Власти регионов писали, что там сработала система ПВО. На Днепропетровщине взрывы слышали и в Павлограде, где во время вчерашнего обстрела возник мощный пожар.

В то же время в пабликах оккупантов удивились факту, что "ни в одном из регионов Украины не сообщили об аварийном отключении электроэнергии".

"Нестандартная ситуация для массированных ударов возмездия по Украине: ни в одном из городов не появилось ни одного сообщения об аварийных отключениях электроэнергии. При этом известно, что взрывы прозвучали в ряде регионов", — пишут террористы.

В комментариях россияне уже традиционно восхваляют свою "великую" армию и оправдывают очередной ее провал.

Также очередной повод подколоть расстроенных россиян не упустили и украинцы.

Кроме того, на работу ПВО отреагировала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

"На улице шумно. Похоже, что уверенно работает украинская ПВО. Она отвечает россии на ее первомайский будильник", – написала Симмонс.

Ранее "Телеграф" писал, что во время обстрела 28 апреля оккупанты нанесли удар по Умани (Черкасская область) и частично уничтожили жилую многоэтажку. Там погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.