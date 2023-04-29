Выросло число детей, погибших от удара россиян по Умани

В результате ночной ракетной атаки оккупационной армии россии по мирному украинскому городу Умань погибли уже пятеро детей.

Информацией о том, что количество жертв к утру субботы, 29 апреля, возросло, поделился глава МВД Игорь Клименко, отметив, что разбор завалов на месте "прилета" продолжается до сих пор.

"Умань. В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются", — сказал он.

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