Удар по Умани и Днепру: у шойгу цинично соврали о целях атаки

россияне рассказали о "мифическом" ударе по позициям ВСУ

В минобороны россии попытались оправдать ночной ракетный удар по Украине, в результате которого погибли мирные граждане.

В сообщении пресс-службы ведомства заявили, что "групповой ракетный удар был нанесен оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ".

Оккупанты при этом цинично добавили, что все цели были поражены.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночного удара по Украине одна из ракет оккупантов попала в жилой дом в Умани. По состоянию на 14:30 известно о 16 погибших в результате теракта россиян. Спасательная операция на месте трагедии продолжается.

Также ночью были попадания и в Киевской области. По данным местных властей, ночью над областью сбили 11 вражеских ракет и два беспилотника. Также ракетами оккупантов был обстрелян Днепр, где погибла 31-летняя женщина и ее дочь. Под огнем оккупантов оказались жилые дома и промышленные постройки.

Утром после атаки в минобороны рф опубликовали фотографию с ракетой и фразой "точно в цель".