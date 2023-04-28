Комнаты с людьми просто снесло. Дети в слезах кричат, что не хотят умирать – репортаж из Умани

Спасатели продолжают разбор завалов

Сегодня, 28 мая, около 4:30 страна-террорист нанесла очередной удар по жилому дому, на этот раз – в Умани. В результате попадания ракеты один из подъездов девятиэтажки в спальном районе был полностью уничтожен. Еще около 10 домов получили повреждения.

На месте происшествия продолжается разбор завалов, к работам присоединились местные жители. По состоянию на 14:00 известно о 15 погибших, среди которых двое детей примерно 10 лет. Еще 17 человек пострадали, три из них несовершеннолетние. За жизнь одного человека до сих пор борются врачи.

Во дворе разрушенной многоэтажки дежурят не только спасатели и медики, но и психологи – пострадавшие и свидетели ракетного удара находятся в шоковом состоянии. Некоторые из присутствующих до сих пор не знают, выжили ли их близкие.

"Эта женщина с мужем и тремя детьми переехала из Луганщины в Умань после начала полномасштабной войны. Во время обстрела все они были дома: шестилетний мальчик — в зале с родителями, их троих почти не задело, а 17-летний сын и 11-летняя дочь — в угловой комнате. Когда после удара открыли дверь в коридор, увидели, что этой комнаты просто нет. Детей до сих пор не нашли", — рассказывает сосед пострадавшей семьи.

О судьбе двоих детей до сих пор ничего неизвестно

По словам психолога, работающего на месте трагедии, даже оказавшись в безопасности, пострадавшие дети не могут оправиться от шока – постоянно повторяют, что хотят жить и им очень страшно.

"Мальчик 6-8 лет со слезами на глазах говорит мне, что он еще ничего не успел увидеть в этой жизни, что он не хочет умирать… Это очень серьезная травма для детей. Взрослые тоже находятся в шоке, но в отличие от детей, которых можно отвлечь и заиграть, взрослых необходимо обращать в будущее, к тому, что им есть ради чего и кого жить. Пусть лучше сейчас они думают о ремонте разрушенного жилья, а не о том, что их дети до сих пор лежат под завалами", — говорит психолог.

Как сообщил изданию "Телеграф" министр МВД Украины Игорь Клименко, поисковые работы и разбор основных завалов продлятся еще несколько часов, однако шансов на то, что под завалами остаются живые люди крайне мало.

"На первом и втором этаже сейчас продолжаются самые сложные работы, ведь все железобетонные перекрытия сверху обрушились именно сюда. Кинологи с собаками уже обследовали этот участок на наличие людей под обломками, но конструкция сложилась так плотно, что мы не можем исключать вероятность обнаружения новых жертв. После разбора завалов на этих 40 квадратных метрах, мы сможем перейти на другие участки, где остается угроза жизни людей в результате обрушения конструкций", — сказал министр.