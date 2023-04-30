Россияне ударили по Павлограду: в городе сильный пожар, в домах повылетали окна

О деталях пока не сообщалось

В воскресенье, 30 апреля, оккупанты нанесли удар по Павлограду (Днепропетровская область), вследствие чего в городе зафиксирован сильный взрыв и пожар.

Информацию об этом подтвердил городской глава Анатолий Вершина в комментарии Суспільному, тем временем в местных телеграм-каналах сообщается, что в близлежащих домах ударной волной выбило окна.

Сообщается, что над городом виден дым, однако что именно горит пока не сообщалось.

В официальном городском telegram-канале тем временем напомнили, что воздушная тревога в городе продолжается и призвали местных жителей находиться в безопасных местах.

Тем временем журналист Андрей Цплиенко обнародовал снимки того, что произошло в квартирах близлежащих домов после взрыва. Как видно, у многих людей повыбивало стекла, а местами и двери на балконах.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось ранее, на днях оккупанты нанесли удар по Умани (Черкасская область) и частично уничтожили жилую многоэтажку. Согласно последним данным, всего вследствие атаки погибли 23 человека, среди которых шестеро детей. Еще 19 человек получили ранения.