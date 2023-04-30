Тревожность зашкаливает: россияне бегут с Крыма, а в ВСУ подсыпают им соль на рану (видео)

Россияне бегут и по земле и по воздуху

После масштабного пожара в Севастополе накануне контрнаступления ВСУ у россиян в оккупированном Крыму началась настоящая паника. Сотни "растревожившихся" выстроились в очереди, чтобы сбежать обратно к себе в рф. Подсыпали соли на рану испугавшимся россиянам и в Украине. Ведь в ВСУ подтвердили, что инцидент на нефтебазе является элементом подготовки к масштабному контрнаступлению.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что после пожара на нефтебазе российские военные не чувствуют себя спокойно на полуострове, поэтому они пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности и сами выезжают из Крыма.

"Мы уже замечали, что они (россияне — Ред.) переориентируются на пункты базирования в сторону Новороссийска, потому что в севастопольских бухтах не чувствуют покоя и не чувствуют того устойчивого логистического обеспечения… То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям Сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают. Поэтому враг чувствует, что у него подорваны ресурсы и начинает маневрировать", – подчеркнула Гуменюк.

Её слова подтверждают десятки свежих видео с "крымского моста", где россияне в панике выстроились в очереди.

Бегут россияне не только по земле, но и по воздуху. Так, например, по данным Flightradar, сегодня из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300.

Россияне рассказывают, что простоять в пробке можно и сутки. Но их, по всей видимости это не пугает, и они делают все, чтобы не оставаться в Крыму.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР озвучили масштабы последствий взрыва в Севастополе.

Также мы сообщали, что сенатор-предательница из Крыма призвала армию рф отомстить за Севастополь и назвала город-цель.