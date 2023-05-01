Война — день 432: ВСУ временят с началом контрнаступления, а оккупанты обстреливают мирные города

Оперативно о главном 1 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 432 дня. Наиболее активные бои продолжаются на направлениях Бахмута и Марьинки, однако противник демонстрирует активность по всей линии фронта. Тем временем ВСУ пока временят с началом контрнаступления, однако продолжают уничтожать объекты оккупантов в тылах. Россияне в свою очередь не прекращают проводить свои террористические атаки по мирным городам Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:15 Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе прозвучали взрывы.

00:00 Оккупанты нанесли удар по Павлограду (Днепропетровская область), вследствие чего в городе зафиксирован сильный взрыв и пожар.

О том, что происходило 28 апреля, читайте в материале: Война — день 429: россияне устроили ракетную атаку, прилет в Умани

Узнать о главных событиях 29 апреля можно в публикации: Война — день 430: оккупанты бьют по мирным городам, а ВСУ форсируют Днепр

С данными за 30 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 431: оккупанты обстреливают прифронтовые города, а ВСУ наносят удары по тылу