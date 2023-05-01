По столице не попали: ночью ВСУ уничтожили почти все выпущенные российские ракеты

Враг атаковал ночью

Российские оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по Украине с воздуха. В Киеве все вражеские ракеты и беспилотники были уничтожены.

Об этом сообщает КМВА. В столице воздушная тревога продолжалась около трех часов. Предварительно, одновременно с ракетами оккупанты применяли дроны. Однако силы ПВО смогли справиться с врагом — по данным КМВА, жертв ракетной атаки среди гражданского населения нет, как не зафиксировано разрушений жилья или инфраструктуры.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, из 18 выпущенных крылатых ракет сбили 15. Это были ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Отметим, что это вид крылатых ракет, аналогичный тому, что попал в жилой дом в Умани.

Россияне атаковали с самолетов по двум направлениям — с девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. Атака началась около 2:30 ночи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 1 мая оккупанты ударили по Павлограду. О погибших не сообщалось, однако у людей вынесло не только стекла, но и местами рамы в окнах.