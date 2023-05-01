НП з потягом під Брянськом: після вибуху колій запроваджено план "Перехоплення", нові деталі
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У скоєнні підриву підозрюють одного чи двох диверсантів
З’явилися нові подробиці інциденту з підривом залізничних колій у Брянській області росії. Силовики вже нібито встановили прикмети підривника та ведуть його пошуки.
Як пишуть російські ЗМІ, у злочині підозрюється "чоловік одягнений у чорне приблизно сорок років, зростом близько 170 сантиметрів".
Уточнюється, що підозрюваний пересувався на велосипеді і мав при собі чорний рюкзак. З’ясувати це вдалося за допомогою камер відеоспостереження, хоча кадри у мережі не публікують.
На південному заході Брянської області вже запроваджено план "Перехоплення".
За даними інших джерел, підозрюваних у підриві колій було двоє.
Місцеві ЗМІ запевняють, що метою диверсантів був саме цей потяг із паливом та будматеріалами.
РосЗМІ пишуть, що вибухівка мала потужність 200 грамів у тротиловому еквіваленті.
Зазначається, що прикмети до поліції передав нібито очевидець. Він побачив на місці вибуху чоловіка.
Раніше "Телеграф" писав про те, що сьогодні в росії почалася сильна пожежа в Забайкальському краї. Там горить вулиця, де розташовані будинки сімей російських військових. ЗМІ пишуть, що вогонь знищив щонайменше 9 споруд.