НП з потягом під Брянськом: після вибуху колій запроваджено план "Перехоплення", нові деталі

У скоєнні підриву підозрюють одного чи двох диверсантів

З’явилися нові подробиці інциденту з підривом залізничних колій у Брянській області росії. Силовики вже нібито встановили прикмети підривника та ведуть його пошуки.

Як пишуть російські ЗМІ, у злочині підозрюється "чоловік одягнений у чорне приблизно сорок років, зростом близько 170 сантиметрів".

Уточнюється, що підозрюваний пересувався на велосипеді і мав при собі чорний рюкзак. З’ясувати це вдалося за допомогою камер відеоспостереження, хоча кадри у мережі не публікують.

На південному заході Брянської області вже запроваджено план "Перехоплення".

За даними інших джерел, підозрюваних у підриві колій було двоє.

Місцеві ЗМІ запевняють, що метою диверсантів був саме цей потяг із паливом та будматеріалами.

РосЗМІ пишуть, що вибухівка мала потужність 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Зазначається, що прикмети до поліції передав нібито очевидець. Він побачив на місці вибуху чоловіка.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сьогодні в росії почалася сильна пожежа в Забайкальському краї. Там горить вулиця, де розташовані будинки сімей російських військових. ЗМІ пишуть, що вогонь знищив щонайменше 9 споруд.